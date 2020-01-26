В Тунисе задержали ливийского боевика с турецким паспортом

Тунисские силы безопасности арестовали боевика, ранее подконтрольного так называемому Правительству национального согласия (ПНС), Фираса ас-Салюки по прозвищу аль-Вахши. Этот упитанный мужчина стал широко известен после того, как в сеть «утекли» кадры с его участием в сентябрьских боестолкновениях против 7-й бригады Президентской гвардии из Тархуна в Триполи.

Аль-Вахши, находящегося в уголовном розыске, арестовали в международном аэропорту Тунис-Карфаген, куда боевик прибыл с турецким паспортом. Не секрет, что за особые заслуги Анкара выдает подконтрольным ей бандитам паспорта. Такое происходит не только в Ливии, но и в Сирии. Более того, за возможность стать турецкими гражданами, сирийские головорезы сейчас воюют в Триполи на стороне ПНС.

Tunisian security Carthage Airport arrest #GNA criminal, Firas al-Wahshi, one of the largest militia leaders in Zawiya, after he tried to enter with a Turkish passport as he was already known to the Tunisian authorities and wanted as the largest human smugglers and arms dealers pic.twitter.com/3jBX0hV7CS — M.LNA (@LNA2019M) January 21, 2020

Источники в тунисской службе безопасности сообщили, что после непродолжительного допроса (полтора-два часа) власти приняли решение депортировать боевика обратно в Турцию. Ас-Салюки обвиняется в восьми убийствах в городе Завия, а также в контрабанде оружия и торговле людьми (в том числе и нелегальными мигрантами). Другими словами, речь идет о стандартном солдате ПНС.

В сети также несложно найти фотографию ас-Салюки на скандально известном допросе генерал-майора ЛНА Амера аль-Джукм аль-Арфе в Триполи. Боевики раздели его до нижнего белья и делали селфи, держа его за шиворот или за ухо.

Мы уже писали о главном персонаже той истории — боевике по имени Мохаммед Салим Бахрун по прозвищу «Беглец». Так вот, ас-Салюки — его товарищ, также связанный с так называемым МВД ПНС и «Оперативным штабом революционеров Ливии», которым управляет Шаабан Хадия (тоже убийца и работорговец).

По некоторым данным, ас-Салюки впоследствии отказался от ливийского гражданства в пользу турецкого. Зачем он прилетел в Тунис, неизвестно. Таким образом, можно сделать вывод, что Турция сегодня собрала вокруг себя самый отборный ливийский сброд. Это те самые бандформирования, которые держат в тюрьме двух российских социологов, а ранее три года удерживали в плену российских моряков. В этой связи относиться к переговорам с Анкарой серьезно, без скепсиса, не получается.