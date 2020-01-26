Число случаев заражения коронавирусом выросло в Макао и Гонконге

Гонконг, 26 января. Число заболевших новым типом коронавируса возросло в двух китайских регионах — Макао и Гонконге. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным СМИ, в Макао заболевание диагностировано у пяти человек, в Гонконге — у шести.

Власти Гонконга повысили уровень экстренного реагирования на распространение инфекции с «серьезного» до «наивысшего»: в этом районе КНР отменяются масштабные мероприятия и продляются каникулы в школах.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Китае возросло до 2002 человек, 56 из них скончались.