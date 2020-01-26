Один человек погиб при обрушении здания из-за обстрела террористами в Алеппо

Дамаск, 26 января. По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения здания при обстреле террористами в сирийском городе Алеппо, сообщила проправительственная газета al-Watan.

Согласно данным газеты, боевики обстреляли ранним утром в воскресенье здание в районе аз-Захра на северо-западе Алеппо. Жертвой обрушения стал один человек, еще четверо получили ранения и двое числятся пропавшими без вести.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России). В отдельных районах республики продолжаются зачистки боевиков. В данный момент на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев. Осенью прошлого года начал работу Конституционный комитет Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.