Вирусолог Тань Вэньцзе из КНР считает, что новый коронавирус происходит от летучих мышей

Пекин, 26 января. Новый тип коронавируса, из-за которого уже скончались более 50 человек, происходит от летучих мышей, обитающих в китайском городе Чжоушань. Такое предположение высказал директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе.

«Исследования за рубежом показали сходство на 96% с коронавирусом еще одного вида летучей мыши», — объявил вирусолог.

Ученые считают, что вирус 2019-nCoV, охвативший Китай, может быть гибридом коронавируса летучих мышей и другого коронавируса, происхождение которого пока неизвестно.

О вспышке пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, в городе Ухань власти Китая сообщили в декабре. По последним данным, заразились уже более двух тысяч человек. Вирус постепенно распространяется за пределы страны.

Как объяснили медики, признаки заболевания, в основном, схожи с обыкновенной простудой. Первичными симптомами нового коронавируса могут оказаться нарушения в работе пищеварения и нервной системы: расстройство желудка, тошнота, головные боли и общая слабость.

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй ранее сообщил, что способность коронавируса передаваться от человека человеку заметно усилилась.