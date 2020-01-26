Солнцев рассказал, куда делась пропавшая из Instagram Боня

Москва, 26 января. Телеведущая и экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня пропала из социальных сетей из-за увлечения медитацией, заявил шоумен и ее друг Рустам Солнцев.

Поклонники звезды обеспокоились, что Instagram-аккаунт знаменитости стал недоступен после того, как стало известно о ее поездке в Перу. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Боня устала от пристального внимания фотокамер и хочет побыть в одиночестве. Однако Солнцев не разделяет взгляды фолловеров. По его словам, 40-летняя блогер полетела в Перу для медитации.

«Я не думаю, что она куда-то исчезла, она же там практиками занимается. Думаю, что Вика где-то на медитации. Поэтому уверен, что она скоро появится. А насчет страницы в Instagram у меня есть версия, почему страница удалена. Но об этом смогу сказать через пару-тройку дней. Разберемся», — сказал шоумен в беседе с Nation News.

Перед поездкой звезда спрашивала у поклонников, как правильно готовиться к путешествию, указал телеканал «360». Она утверждала, что собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов, и предупредила, что не будет появляться в соцсетях четыре дня. Однако позднее страница Бони исчезла, что озадачило поклонников, пишет «Газета Кемерова».

Администраторы аккаунта, посвященного официальному бренду одежды знаменитости, сообщили, что ее страницу в ближайшее время восстановят.