Сирия, 26 января. Террористы обрушили здание в Алеппо - погиб один мирный житель, ещё четверо пострадали при обвале. Армия продвигается в Идлибе к городу Маарет-ан-Нуман. В Латакии возобновлены боевые действия против джихадистов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят удары по базам боевиков в юго-западной части Алеппо и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от радикальных бандформирований поселок Аль-Гадфа на юге Идлиба, в Алеппо подорвали склад боеприпасов джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: нанесла удар из кустарных РСЗО по укрытиям сирийской армии в Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступает к Маарет-ан-Нуману в Идлибе, в Алеппо обстреляла район аз-Захра, что привело к обрушению здания.

Международная коалиция: провела патрулирование на северо-востоке Хасаки.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии возобновлены боевые действия Сирийской арабской армии (САА) против джихадистов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ей группировок (такие как запрещенная в РФ «Исламская партия Туркестана»). Как сообщают медиаресурсы боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в ходе столкновения отряда радикалов с подразделением сирийской армии у поселка Аль-Хадад, пострадало несколько военнослужащих. Официальные СМИ пока не подтверждают потерь армии в данном направлении.

Напомним, что горные районы Латакии заняты радикалами «Джебхат ан-Нусры»1, а позднее основанной ими коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», с 2011 года. Определенную трудность в освобождении региона играет невозможность для сирийской армии развернуть широкомасштабное наступление пехоты, а гористая местность с большим количеством естественных пещер позволяет радикалам укрываться во время авиаударов по их опорным пунктам.

Провинция Алеппо

На юго-востоке провинции продолжаются боевые действия армии против отрядов боевиков «Тахрир аш-Шам». Как передает агентство Baladi Network, авиация ВКС РФ совершила вылет в районе поселка Дарат-Изза, где с воздуха были нанесены точечные удары по линиям обороны радикалов.

Как передает сирийское государственное новостное агентство SANA, военнослужащие уничтожили схрон, принадлежавший террористам. Как передает корреспондент агентства, в результате точечных ударов из противотанковых установок и прицельного огня артиллерии, военнослужащим удалось взорвать склад боеприпасов «Тахрир аш-Шам», который был расположен в здании заброшенной крахмальной фабрики у деревни Бакатин. Источник также сообщает, что военнослужащие штурмовали штаб-квартиру террористов в поселке Лерамун в западной части провинции.

Как передает РИА Новости, один человек погиб и еще четверо пострадали в районе Алеппо аз-Захра, где в результате обстрела со стороны террористов обрушилось здание. Еще двое считаются пропавшими без вести. Бригады скорой помощи и спасателей прибыли на место обрушения.

Провинция Идлиб

После серии боев с террористами альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» подразделение сирийской армии установило контроль над поселением Аль-Гадфа, о чем сообщает агентство Step News. В приграничном с провинцией Хама районе боевики оппозиции открыли огонь из кустарных РСЗО по опорным пунктам сирийской армии и союзных сил у поселка Кафр-Зета, как передает медиаресурс Aleppo AMC.

Согласно информации военно-аналитического Telegram-канала Military Maps, после освобождения поселков Маар-Шамша и Тель-Мана сирийская армия продолжила наступление в сторону бывшей военной базы Вади-Дейф. Заняв ее, армия сможет продвинуться вплотную приблизиться к границам ключевого города Маарет-ан-Нуман.

Провинция Хасака

Как передает новостное агентство Alk Habour 21, патруль международной коалиции во главе с США был замечен в окрестностях поселка Тель-Тамр при патрулировании на маршруте, идущем по международной трассе М-4 к нефтегазовым месторождениям Румейлан на северо-востоке провинции. Позднее поступали сообщения о том, что еще один конвой подкрепления был замечен на пути к американской военной базе в районе поселка Тель-Байдар, где ВС США расширяют свое присутствие. местные сообщают о грузовиках с боеприпасами которые направлены в район.

1 Организация запрещена на территории РФ.