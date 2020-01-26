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Взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Махачкале, есть пострадавшие

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Взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Махачкале, есть пострадавшие

Махачкала, 26 января. Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном доме в столице Дагестана, в результате есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил в воскресенье источник Федерального агентства новостей.

По имеющимся сведениям, в жилом доме в Махачкале произошел хлопок газа. В результате происшествия пострадал мимо проходивший ребенок 2008 года рождения, его доставили в медицинское учреждение.

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Махачкале, есть пострадавшие

Уточняется, что дом расположен на улице Гамидова. На месте работают экстренные службы, в настоящее время других подробностей не приводится.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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