Взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Махачкале, есть пострадавшие

Махачкала, 26 января. Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном доме в столице Дагестана, в результате есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил в воскресенье источник Федерального агентства новостей.

По имеющимся сведениям, в жилом доме в Махачкале произошел хлопок газа. В результате происшествия пострадал мимо проходивший ребенок 2008 года рождения, его доставили в медицинское учреждение.

Уточняется, что дом расположен на улице Гамидова. На месте работают экстренные службы, в настоящее время других подробностей не приводится.