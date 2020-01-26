Песков считает, что между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт

Москва, 26 января. Рабочий контакт установлен между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря российского лидера попросили прокомментировать запрос украинского президента на встречу с Путиным в Израиле, которая так и не состоялась 23 января.

«Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события​​​», — ответил Песков.

Он подчеркнул, что этот контакт не является «чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным», речь идет о «скрупулезном рабочем процессе».

Пресс-секретарь главы РФ добавил, что встреча Путина и Зеленского в Израиле вряд ли могла состояться, даже если бы украинский президент все же приехал на Всемирный форум памяти жертв Холокоста.

«Учитывая, что это многостороннее мероприятие, то поэтому отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно», — констатировал он.

Минувший четверг глава российского государства провел в Израиле, куда прибыл для участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». В Иерусалиме он присутствовал на открытии монумента «Свеча памяти», посвященном подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Зеленский прямо в день проведения форума памяти жертв Холокоста отказался в нем участвовать. Свое решение политик объяснил желанием передать свое место и места украинской делегации людям, пережившим эту трагедию. Отказ президента Украины вызвал недоумение у руководства мемориального комплекса «Яд Вашем», где организовали встречу. Оказалось, что все дожившие до сегодняшнего дня свидетели Холокоста, безусловно, были приглашены, и всем им были заранее отведены места.

Совсем недавно Зеленский заявил о положительных результатах развития отношений с президентом РФ. По его словам, уже создан диалог, который привел к «некоторым чувствительным решениям».