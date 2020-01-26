Власти КНР закрыли междугороднее сообщение в провинции Хайнань

Хайкоу, 26 января. Власти Китая закрыли междугороднее сообщение в островной провинции Хайнань на юге страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы администрации региона.

Такое решение было принято в связи с объявленной в провинции ситуацией чрезвычайного реагирования из-за эпидемии заболевания коронавирусом. Отмечается, что о восстановлении работы транспорта будет сообщено дополнительно.

Ранее о полном прекращении междугороднего автобусного сообщения объявило правительство города Тяньцзинь, где эту меру в целях остановить распространение болезни решили предпринять вслед за столицей КНР.

Власти Китая назвали нераспространение инфекции приоритетом. В Центральном комитете Коммунистической партии Китая подчеркнули, что провинция Хубэй, где возник вирус, должна предпринять еще более строгие меры для предотвращения распространения болезни внутри собственной территории и выхода за ее пределы.

Тем временем новый тип коронавируса 2019-nCoV перешел к процессу адаптации, в связи с чем риски заразиться им увеличились.