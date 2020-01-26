Шариф назвал вывод сил США с Ближнего Востока ценой за убийство Сулеймани

Тегеран, 26 января. Официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Рамадан Шариф потребовал, чтобы силы США покинули Ближний Восток после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

«Цена за кровь Касима Сулеймани — вывод американских оккупационных войск из региона», — подчеркнул он.

Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР, считавшийся в Иране национальным героем, погиб 3 января под Багдадом. В автомобильную колонну, где был Сулеймани, попала ракета, выпущенная американцами по приказу президента США Дональда Трампа.

Произошедшее вызвало волну негодования, причем не только в Иране. Верховный лидер страны Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. Страна первела ракетные войска в боевую готовность и объявила траур, а впоследствии учредила Международный день сопротивления.

В ответ на жестокое убийство генерала Тегеран провел операцию под названием «Мученик Сулеймани» — нанес удар по американским военным базам в Ираке.

Многие эксперты и аналитики сошли во мнении, что беспредел, который творят американцы на Ближнем Востоке, опасен. Они заключили, что после провокаций сил Вашингтона призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США) вновь становится актуальным.