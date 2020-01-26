Основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 января. Народный артист России, основатель и художественный руководитель театра «Буфф» Исаак Штокбант ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщает комитет по культуре Санкт-Петербурга.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 95-м году жизни скончался Исаак Романович Штокбант», — рассказали в ведомстве.

О причинах смерти, дате и месте похорон худрука «Буффа» пока не сообщается.

На сайте Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), где Штокбант был профессором кафедры эстрадного искусства и музыкального театра, сказано, что деятель культуры скончался после продолжительной болезни.

В комитете по культуре также отметили, что Штокбанту удалось создать «уникальный творческий коллектив» и сделать каждую премьеру «Буффа» «ярким событием в культурной жизни Северной столицы».

В органе выразили глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем почитателям таланта Штокбанта.