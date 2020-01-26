Клинцевич заявил, что Европа осознает важность дружеских отношений с Россией

Москва, 26 января. У России на Западе есть много союзников, готовых встать на сторону Москвы в информационном противостоянии с США, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью Wiener Zeitung заявил, что стабильности и безопасности в Европе можно достигнуть только благодаря совместной работе с РФ. По его словам, Москва пошла по своему пути, отказавшись от «западных ценностей». Австрийский дипломат подчеркнул, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность европейских стран возможны только совместно с Россией, а не при противостоянии ей. Австрия всегда была открыта к диалогу и считает контакт лучше «игры в молчанку», резюмировал Шалленберг.

Примечательно, что подобные заявления звучат на фоне обострившейся информационной войны США и стран-партнеров, которые превращают любой инфоповод, где упоминается Москва, в антироссийский.

Клинцевич указал, что в последнее время о налаживании отношений с Россией говорят многие политики из Австрии, Германии, Франции, а также некоторые итальянские и испанские чиновники. Это, как считает сенатор, говорит о том, что у РФ есть важные партнеры в Европе, которые готовы встать на сторону Москвы в информационной войне против Штатов. Однако на европейской территории все равно есть страны, которые транслируют заказанную США политику, добавил он.

У Европы действительно есть проблемы, которые развязаны, прежде всего, Соединенными Штатами посредством русофобии и информационной войны, указал Клинцевич. Транслируют американскую повестку в основном страны Прибалтики и Восточной Европы с низкими показателями в экономике и с социальными проблемами.

По мнению сенатора, сильные европейские государства, которые в 2014 году попали под влияние русофобской политики США, стали осознавать последствия примыкания к абсурдной позиции Вашингтона.

«Россия держит удар, перегруппировывается, начинает развиваться — медленно, но верно. А европейские страны в большинстве своем понимают, что уже ничего изменить нельзя, Россия не откажется от своих убеждений, позиций, от своего суверенитета — значит, нужно с ней только дружить», — сказал член Совета Федерации в беседе с iReactor.

Более того, часть американской элиты, настроенная на создание однополярного мира, зарабатывает деньги на нищете и крови, делая Россию главным врагом, указал сенатор. По его мнению, «рано или поздно» безобразию, которое устроили США по миру, придет конец.

Показательным являются действия США по отношению к Ирану. Американские силы по приказу главы Белого дома Дональда Трампа убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который прибыл в Багдад с визитом. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась, но за преступные действия Вашингтон не получил никаких санкций от мирового сообщества. При этом любые шаги РФ в международном информационном поле воспринимаются как враждебные. Клинцевич подчеркнул, что двойные стандарты необходимо ликвидировать.