Следовавший из Петербурга в Мурманск самолет вернулся в «Пулково» из-за непогоды

Санкт-Петербург, 26 января. Следовавший рейсом Петербург — Мурманск пассажирский лайнер отечественного перевозчика «Россия» (дочка «Аэрофлота») вернулся на запасной аэродром в «Пулково». Воздушное судно из-за неблагоприятных погодных условий не смогло совершить посадку в точке назначения. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба воздушной гавани Мурманска.

«В связи с метеоусловиями аэродрома «Мурманск» экипаж рейса FV-6343 авиакомпании «Россия» принял решение об уходе на запасной аэродром в «Пулково»,— следует из сообщения.

Согласно информации онлайн-табло петербургского аэропорта, из Северной столицы рейс вылетит в 17.30. Ожидается, что борт прилетит в Мурманск в 19.30 (по московскому времени).