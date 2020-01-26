Греф рассказал, в какой валюте хранит накопления

Москва, 26 января. Руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» рассказал, что большую часть сбережений хранит в национальной валюте РФ.

«У меня есть часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», — сказал глава финансово-кредитного учреждения.

Греф обратил внимание на то, что на сегодняшний день курс рубля довольно стабилен, поэтому хранить сбережения можно в национальной валюте.

Стоит отметить, что в течение последнего времени рубль демонстрирует динамику. К примеру, официальный курс европейской валюты, установленный Центробанком России на выходные и 27 января, снизился на 39,32 копейки — до 68,2924 рубля. По данным регулятора, курс американской валюты стал меньше на 14,84 копейки — 61,8031 рубля.

Ранее Герман Греф предположил, что может покинуть пост главы Сбербанка, если основное направление развития банка будет изменено. При этом он выразил уверенность в том, что после смены основного акционера стратегия учреждения останется прежней. Помимо этого, Греф указал, что позитивно относится к возможной смене главного акционера организации.