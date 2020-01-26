Супруга главы Чувашии прокомментировала «шутку» мужа над пожарным

Чебоксары, 26 января. Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса прокомментировала скандальное видео, на кадрах которого ее муж «в шутку» заставил подпрыгивать сотрудника МЧС за ключами от новой пожарной машины.

На днях в Сети распространили ролик, снятый на торжественном вручении новой техники в Чебоксарах. На кадрах видно, как Игнатьев настолько высоко поднял ключи от машины у себя над головой, что пожарному, которому они предназначались, пришлось подпрыгивать.

Супруга руководителя республики подчеркнула, что сотрудник МЧС и ее муж — давние знакомые. По ее словам, они всего лишь решили пошутить во время торжественной церемонии, а видео намеренно смонтировали так, что ее супруг предстал не в лучшем свете.

«Ерунда. (...) Он присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека!» — передает ее слова «Пятый канал».

О том, что глава республики и пожарный давно знакомы, сообщал ранее и пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров. Игнатьева добавила, что ее муж в отставку не собирается.

Отметим, что скандальное видео вызвало широкий общественный резонанс. Поступок политика назвали «стыдным» и совершенным «не от большого ума». Глава МЧС Евгений Зиничев подчеркнул, что руководителю высокого ранга недопустимо заставлять пожарного подпрыгивать за ключами от нового автомобиля.