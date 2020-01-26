Соловейчик: В Вене помнят, что без России не было бы суверенной и независимой Австрии

Австрия заинтересована во взаимодействии с РФ на международной и европейской арене, в том числе и в вопросах безопасности. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Вместе с Россией

В долгосрочной перспективе стабильность и безопасность на территории Европы возможны только вместе с Российской Федерацией. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

По его словам, существовала надежда на то, что РФ станет частью «общества с западными ценностями», но Москва пошла по собственному пути.

«Когда об этом заходит речь, я всегда с удовольствием цитирую федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не при противостоянии ей», — отметил Шалленберг.

Глава австрийского МИД добавил, что Австрия всегда старалась держать открытыми каналы для диалога.

«Обоюдная игра в молчанку еще никогда никому ничего не принесла», — заявил австрийский дипломат, указав при этом, что диалог не означает отказ от собственных ценностей.

В Вене помнят

Как отметил Владимир Соловейчик, нынешняя Австрийская республика как суверенное государство существует с 1955 года, с момента подписания Государственного договора властями СССР, США, Великобритании и Франции. По нормам международного права, РФ — правопреемник СССР, а значит без нашей страны не было бы и нынешней суверенной и независимой Австрии. В Вене это помнят, даже когда об этом напрямую не говорят.

«Вне всякого сомнения, важную роль для австрийской экономики играет и сотрудничество России и Австрии. Альпийская держава — во многом страна туристическая. Наличие российских туристов весомо для этой сферы австрийского народного хозяйства. Заметим, что дунайская республика обладает развитым машиностроением, в том числе судостроением, станкостроением. Реальные либо потенциальные российские заказы играют, либо могут играть для ее промышленности и сохранения рабочих мест не последнюю роль», — пояснил Владимир Соловейчик.

Кроме того, заметил эксперт, Австрия заинтересована во взаимодействии с РФ на международной и европейской арене, в том числе и в вопросах безопасности. Не секрет, что по соседству с ней и по сей день раздаются голоса, ставящие под сомнение независимость Австрийской республики, ее территориальную целостность. В этой связи позиция РФ как одного из гарантов австрийского суверенитета для властей в Вене не менее важна, чем позиция США или Великобритании с Францией.

«Все эти мотивы и отражены в интервью австрийского министра иностранных дел, и, очевидно, отражают общую точку зрения австрийского правительства и партий. Судя по интервью австрийского министра, точно такой же подход разделяется и большей частью австрийского общества. Это дает надежду не только на развитие двухсторонних отношений в сфере экономики или сохранения нынешних границ в Европе, но и в сфере культуры. Там между нашими двумя странами испокон веков налажены тесные и плодотворные связи, взаимное влияние и взаимное обогащение талантов, что в литературе, что в музыке, что в изобразительном искусстве», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что действия Вашингтона неприемлемы. Он обратил внимание на то, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и ни в коей мере не ущемляет интересы украинской стороны.