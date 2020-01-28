Сирийская армия отразила атаку террористов в восточной части Идлиба

Дамаск, 28 января. Подразделения сирийской армии, действовавшие в восточной части Идлиба, в сотрудничестве с российскими военными предотвратили массированное нападение вооруженных террористических группировок на города Аль-Бараса и Абу-Дафна, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что эти города были освобождены сирийской армией в конце прошлого месяца.

Атака террористических групп произошла после этапа длительных обстрелов различными типами ракет и артиллерии, затем последовал наземный удар с направлений Анзаят и Аль-Гадфа. К счастью, даже этих усилий было недостаточно для того, чтобы захватить город Абу-Дафна.

Подразделения сирийской армии все время внимательно следили за передвижениями террористических организаций: в итоге им удалось уничтожить два танка боевиков, а также большое количество бронетехники турецкого происхождения и других транспортных средств.

По информации военного источника, террористы оказались в кольце — сирийская армия обложила их со всех сторон. Большинство нападавших было убито, часть террористов сбежала в направлении городов Аль-Гадфа и Маасран к западу от Абу-Дафны в восточной части Идлиба.

Стоит отметить, что сирийская правительственная армия была вынуждена нарушить режим прекращения огня в Идлибе из-за постоянных провокаций террористических группировок. Боевики активно препятствовали выходу мирных жителей провинции по гуманитарным коридорам, отсиживаясь в районе переходов и обстреливая каждого, кто попытается перейти на подконтрольную Дамаску территорию.

Ранее сообщалось, что сирийская армия разгромила логово террористов на юго-западе Алеппо. В частности, САА нанесла удары по логовам и укреплениям террористических группировок в Кафр-Хамре, Мансуре, Аль-Рашидине, Аль-Бахуте, Хан-эль-Асале на юго-западе Алеппо.