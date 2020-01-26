Сенатор Цеков объяснил, на чем основаны попытки Украины переписать российскую историю

Москва, 26 января. Попытки руководства Украины переписать российскую часть истории Второй мировой войны основаны на их комплексе неполноценности и желании «оторвать Украину от России». Об этом заявил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков, комментируя слова замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара о том, что Москва «ворует историю» и «приписывает себе чужие победы».

По мнению сенатора, подобная риторика со стороны Киева в адрес РФ будет продолжаться до тех пор, пока на Украине не произойдет смена политической элиты.

«Это будет продолжаться, пока нынешняя украинская верхушка будет у власти, они будут говорить и делать подобные заявления. Должна смениться украинская политическая элита. Сменится ли она? Пока проблесков не видно. Думаю, что в перспективе сменится. Шансов веками и даже десятилетиями править Украиной у них нет. А вот эти их заявления «украли историю» и даже попытки переименовать Россию говорят об их неполноценности», — сказал он в интервью для iReactor.

Цеков уверен, что украинские власти осознают необъективность собственных заявлений и необоснованность обвинений в адрес России, но продолжают говорить о ней в негативном ключе, чтобы «оторвать Украину от России».

«Они страдают этим комплексом, понимают лживость своих заявлений. Делают они только одно. Они делают все, чтобы оторвать Украину от России, а это совершенно бесперспективно. Они за годы независимости потеряли более 10 миллионов жителей Украины. Это что, Россия виновата, мы им навязывали? Сами теряли. Еще раз говорю — ими движет комплекс неполноценности», — подчеркнул сенатор.

Напомним, заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил о попытках России «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой. Он сказал, что Москва «перекладывает на других ответственность за преступления» и «приписывает чужие победы». Кроме того, украинский дипломат одобрил обвинения польского парламента в адрес РФ в развязывании Второй мировой войны и предложил Польше объединиться с Украиной против общего «врага».

Ранее на высказывание Боднара отреагировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он отметил, что «надо сильно постараться, чтобы соединить в одну логическую цепочку никогда не существовавшее в истории государство «Украина-Русь» с причинами возникновения Второй мировой войны», а также назвал заявление украинского дипломата проявлением «невежественной русофобии».