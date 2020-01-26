Активист «желтых жилетов» поблагодарил ФАН за прорыв информационной блокады во Франции

Корреспондент Федерального агентства новостей прошел вместе с демонстрантами по Марселю на 63-й по счету акции протеста «желтых жилетов» во Франции.

Акция прошла на фоне общенациональной забастовки с требованием отмены пенсионной реформы. И она в определенной степени затмила протестное движение «желтых жилетов», которое появилось еще в ноябре 2018 года и чьим главным требованием остается отставка президента Франции Эммануэля Макрона. При этом требование об отказе от пенсионной реформы активисты «желтых жилетов» тоже поддерживают.

Накануне в Марселе прошла многотысячная демонстрация против пенсионной реформы. Поэтому трудно было ожидать большой активности на акции «желтых жилетов» на следующий день. Тем не менее сотни марсельцев пришли поддержать требование отставки своего президента.

Митинг проходил в Старом порту под Стальным тентом британского архитектора лорда Нормана Фостера, который представляет собой зеркально отшлифованный стальной лист длиной 46 и шириной 22 метра, укрепленный на высоких столбах.

Таким образом каждый, кто вошел под тент и поднял голову вверх, видит свое отражение. «Желтые жилеты», заняв все место под тентом стали занимать и окружающую его площадь. На ней они разместили свои большие плакаты с лозунгами типа «Пенсионную реформу на пенсию».

Под тентом они писали новый плакат «Вперед, Макрон, в Пенсионный фонд». Так они обыгрывали название президентской партии — «Вперед, Республика».

После каждого выступления звучали песни в исполнении хора или ансамбля. Многие танцевали. Также выступал оркестр барабанщиков. Многие «желтые жилеты» принесли с собой различные деревяшки и помогали музыкантам, стуча по полым металлическим столбам, которые держат тент.

Полиции в сравнении с аналогичными акциями в Париже было немного. На ближайшей улице Байи де Сюфран стояли шесть полицейских легковых автомобилей. В 150 метрах от тента на набережной Пор находились пять микроавтобусов жандармерии, а перед ними — живая цепочка жандармов с щитами. Некоторые из них держали в руках респираторы, ненавязчиво намекая на возможность применения слезоточивого газа.

Корреспондент ФАН познакомился с активистом «желтых жилетов» Кристофером Дюбо, который работает в местном университете. Я спросил его, почему представители национальных меньшинств Азии и Африки, которых встречаешь в Марселе буквально на каждом шагу, не принимают участия в акциях протеста.

«Они в большинстве своем не работают, а живут на социальные пособия, а те, кто работает, делает это нелегально. Поэтому пенсии их не интересуют. К Макрону у них претензий тоже нет. Он ведь не только отменил налог на роскошь для богатых, но и сохранил все социальные пособия, хотя на них с каждым годом уходит все больше денег. Если бы он хоть немного уменьшил пособия, то начались бы не протесты, а погромы — мы тут живем как на вулкане», — объяснил Дюбо.

Я поинтересовался его мнением о перспективах движения «желтых жилетов» и он ответил, что сам удивлен тем, что оно продолжается 14 месяцев. Однако, по его мнению, оно рано или поздно разделится и одна часть движения станет политической партией, а другая — профсоюзом.

Посмотрев мои фотографии с акций «желтых жилетов» в Париже и мои статьи о них, он выразил свое восхищение и поблагодарил Федеральное агентство новостей за то, что наше издание так много внимания уделяет их движению.