Онколог Щепеляев рассказал, почему рак не может передаваться от человека человеку

Москва, 26 января. Онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку в случае тяжелого иммунодефицита. Об этом заявил журналистам в воскресенье онколог и иммунолог Даниил Щепеляев.

«Бывали случаи, когда людям с тяжелым иммунодефицитом могли передаваться опухоли. Но это те люди, которые живут только на заместительной терапии», — рассказал специалист, подчеркнув, что серийно во врачебной практике этого не случается.

Щепеляев обратил внимание на вирусную форму рака — саркому Рауса, которая есть у животных, но не у человека. По его словам, в медицинских кругах до сегодняшнего дня нет единого понимания, как возникает рак у человека, поэтому о такой передаче заболевания говорить заблаговременно, сообщает «URA.RU».

Врач особо подчеркнул, что касательно этого вопроса нет однозначных и четких доказательств.

Ранее группа научных сотрудников из Канады и Германии высказала предположение, что раковая опухоль может передаваться от человека к человеку через микробиомы, которые имеются в организме. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не признали гипотезу, указав на то, что микробиомы могут только вызвать генетическую предрасположенность, но не способствуют заражению.