Белоруссия получила первую партию нефти из Норвегии. События дня. ФАН-ТВ

Поставка нефти Минску Белоруссия получила первую партию норвежской нефти. 59 цистерн общим объемом в 3,5 тысячи тонн прибыли для переработки на заводе «Нафтан». В ближайшие две недели в республику должно поступить еще около 80 тысяч тонн «черного золота». Это альтернатива российскому сырью. Ее Белоруссия активно ищет с начала года. Дело в том, что Москва и Минск не смогли договориться о цене на нефть. По мнению белорусских чиновников, наша страна предлагает невыгодные условия. На деле же стоимость российского сырья ниже мирового уровня. Это подтверждают и многие эксперты.

Ситуация в Ухани Более 2300 врачей прибыли в Ухань. В медучреждениях китайского города в ближайшее время планируется добавить еще пять тысяч коек. Это необходимо пока идет экстренное строительство отдельной больницы для зараженных коронавирусом. Закончить все работы необходимо через неделю. Кадры с закрытого на карантин города напоминают фильм-катастрофу. Пустые продуктовые полки, безлюдные улицы… В сети появляются видео, как Ухань перекрывают бетонными блоками. Тотальная изоляция города, где произошла вспышка вируса. Жертвами болезни уже стали 56 человек, а число заразившихся превысило две тысячи. С каждым днем и даже часом эти цифры растут. По сообщениям китайских СМИ, сейчас в стране разрабатывают вакцину, которая поможет победить новый вирус.

Последствия землетрясения в Турции Число погибших после землетрясения в Турции увеличилось до 35. Сейчас спасатели продолжают разгребать завалы, специалисты оценивают ущерб от стихийного бедствия. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января. Подземные толчки ощутили жители нескольких провинций страны. Из-за стихийного бедствия в городах Турции разрушены 30 зданий, более 80 получили повреждения. Во время землетрясения пострадали 1600 человек. Все они обратились за помощью к медикам, в больницах сейчас находятся 104 раненых.