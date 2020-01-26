Морозов раскрыл детали новой системы оплаты труда врачей

Москва, 26 января. Новая схема оплаты труда медицинских работников предусматривает введение фиксированной ставки оклада без ущерба компенсациям и стимулирующим выплатам. Детали раскрыл председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство планирует к апрелю разработать новую систему оплаты труда врачей, которая была анонсирована президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию.

«Базовая ставка оклада в зарплате будет фиксированной — не менее 55%. А все остальное — это надбавки», — объяснил Морозов, комментируя URA.RU заявление министра.

Изменения, по его словам, коснутся и финансирования нормированного страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования, он увеличится, а вместе с ним и зарплаты медработников. Все доплаты будут поступать из федерального бюджета, добавил Морозов. Таким образом, должны исчезнуть разница между зарплатой руководителей и рядовых врачей.

Изменения, по его словам, коснутся субъектов, в которых есть проблемы.

Ранее президент РФ рассказал о намерении продолжить реконструкцию и преобразование первичного звена здравоохранения. План развития будет включать в себя модернизацию и развертывание новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионах России, в том числе на селе. Средства на реализацию будут выделены из федерального бюджета.