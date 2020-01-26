Способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась

Пекин, 26 января. Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из КНР, увеличилась. Об этом сообщил во время пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

«Если брать во внимание последовательность расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, он уже перешел от фазы передачи от животных к человеку к фазе, когда он передается от человека к человеку», — подчеркнул Сяовэй.

По его словам, существует риск того, что способность распространения вируса усиливается. Медики и различные эксперты полагают, что вспышка заболевания вступила в «относительно серьезную и сложную стадию», подытожил он.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии началась в конце предыдущего месяца в большом городе Ухань. В настоящее время количество подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2027 человек, число смертей составляет 57. Заражение, по предварительным данным, диагностировано еще у 2,7 тыс. человек. Как отмечают врачи, среди ключевых симптомов — повышенная температура, кашель, одышка и озноб.

Вирус уже добрался до Южной Кореи, США, Таиланда и многих других стран.