Финский журналист придумал необычное объяснение отказу россиян от майонеза

Хельсинки, 26 января. Майонез перестает быть незаменимым атрибутом новогоднего стола у россиян. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.

Автор текста Юсси Ниемеляйнен выразил обеспокоенность в связи с падением спроса жителей России на известную заправку салата оливье. Журналист полагает, что снижение любви россиян к майонезу связано с набирающей популярность тенденцией на здоровый образ жизни.

По мнению Ниемеляйнена, отказ от этого соуса — шаг в сторону увеличения продолжительности жизни и улучшения здоровья.

Падение спроса на майонез в преддверии новогодних праздников отметили и многие крупные ретейлеры. При этом производители уточнили, что в основном оно наблюдалось в Москве и Петербурге, поскольку потребители из регионов приверженность традиционной заправке сохранили.

Финский журналист также указал, что не считает стремление к здоровому образу жизни единственной причиной отказа россиян от майонеза. Он считает, что многие жители страны потребляли меньше соуса из-за того, что на пышные застолья у них не было денег. Однако автор статьи не учел, что стоимость «майонезных заменителей» намного выше.

По мнению журналиста, поправки к конституции и изменение состава правительства стали фактором, который отвлек внимание россиян от проблем употребления майонеза в стране. Он заявил, что в преддверии 2021 года за уровнем продаж этого продукта в РФ будет осуществляться пристальный надзор.

Говоря о поправках к конституции, Ниемеляйнен подразумевал предстоящие в основном законе РФ изменения, вопрос о которых поднял в ходе послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин. Глава государства объяснил, что изменения должны гарантировать приоритет конституции в российском правовом пространстве.