Украинский боксер с криком «Майк Тайсон!» укусил Гарсию во время боя

Лас-Вегас, 26 января. Украинский профессиональный боксер Иван Редкач укусил представителя США Дэнни Гарсию в ходе поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Инцидент случился в восьмом раунде, когда соперники сошлись в клинче, сообщает телеканал «360».

«Он крикнул «Майк Тайсон!» и укусил меня», — рассказал по окончании боя Гарсия интернет-порталу BoxingScene.

Американский спортсмен признался, что очень хотел отправить оппонента в нокаут, но не сумел.

«Не буду притворяться, я чувствовал себя хорошо, но я не был в лучшей форме», — резюмировал Гарсия.

Невзирая на странное поведение украинца, рефери не остановил поединок. В результате американский боксер выиграл единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111). Для 33-летнего Редкача это стало пятым поражением, в его активе также 23 победы и одна ничья.

Напомним, в июне 1998 года во время реванша легендарный Майк Тайсон откусил часть уха своему сопернику Эвандеру Холифилду. По окончании поединка у Тайсона отобрали боксерскую лицензию на три года и оштрафовали на 3 млн долларов. Впрочем, через 12 месяцев Железный вернулся на ринг.