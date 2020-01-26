Украинский политолог Голышкин назвал следующие шаги Трампа по Украине

Активность американских медиа, дискредитирующих Киев, говорит о нарастании противостояния между республиканцами и демократами в Соединенных Штатах. Следующим шагом президента США Дональда Трампа может стать расследование деятельности демократов на Украине. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Разговор Трампа

Associated Press опубликовало запись разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о противостоянии России и Украины. Запись была сделана якобы во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Сообщается, что на встрече с американским лидером присутствовали украинские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Американские медиа связывают их с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Так, на записи Дональд Трамп интересовался, как долго Киев может противостоять Москве без помощи Соединенных Штатов. Кроме того, звучали призывы уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность посла США на Украине.

Таким образом, Associated Press указывает, что запись опровергает заявление Дональда Трампа о том, что он не был знаком с Фурманом и Парнасом, которым в прошлом году были предъявлены обвинения в финансировании избирательной кампании президента США.

В октябре 2019 года Фруману и Парнасу (оба являются гражданами США) предъявили обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Бизнесменов подозревают, в частности, в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве.

Звенья одной цепи

Как отметил Евгений Голышкин, с началом 2020 года в информационном пространстве наблюдается интересная активность, касающаяся появления неоднозначных материалов, в той или иной степени дискредитирующих Украину. Что характерно, считает эксперт, данные материалы открыто показывают марионеточную суть нынешнего киевского руководства как последовательных продолжателей политики Петра Порошенко.

«Последний «слив» переговоров Трампа от AP не несет какой-то тайны, а лишь подтверждает и так всем очевидное подневольное положение нынешнего киевского руководства в большой игре сильных мира. Использование Украины как «тарана» в противостоянии с Россией стало уже привычным явлением. Такая активность говорит о нарастании противостояния между республиканцами и демократами в США, а значит и о готовящихся новых разоблачениях различных американских «вассалов», — пояснил Евгений Голышкин.

Как заметил эксперт, после встречи в «нормандском формате» Владимир Зеленский так и не стал делать каких-то решительных шагов в реализации Минских соглашений. Его подопечные чиновники высокого государственного ранга валят всю вину, касающуюся «невозможности выполнения «Минска», на своих предшественников из команды Петра Порошенко.

«Дональд Трамп будет вынужден заняться разоблачением действий предшествующей ему власти на постсоветском пространстве в свете разворачивающегося противостояния по вопросу импичмента. Слишком высоки ставки в сложившейся международной обстановке, география которой простирается от Украины до Ближнего Востока и Южной Америки. На Украине также наращивается противостояние между национальной и компрадорской олигархией, выражающейся в активизации конфликтов между «соросятами» и ставленниками отечественных промышленно-финансовых групп», — добавил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, все это звенья одной большой цепи, которые плотно повязали Украину как заложницу ситуации. Киев сам выбрал такой путь, оставив вектор противостояния с Россией в приоритете внешней политики.

Ранее Белый дом опубликовал распечатку телефонного разговора Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Именно эта телефонная беседа и послужила поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.