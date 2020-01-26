Эрдоган срывает мирные договоренности по Ливии, пытаясь обвинить во всем Хафтара

Анкара, 26 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает срывать договоренности о прекращении огня в Триполи, ведя агрессивную риторику против фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Очередные обвинительные заявления против Халифы Хафтара озвучил турецкий президент во время прошедшего накануне эфира на канале Эн-ти-ви. По его словам, военачальник ЛНА не соблюдает режим прекращения огня, установленный 12 января этого года. При этом под контролем Эрдогана продолжается переброска в Триполи сирийских боевиков для поддержки нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

Федеральное агентство новостей сообщало, как прибывающие по распоряжению Анкары из сирийских провинций в Ливию террористы творят беспредел на улицах столицы. Они нападают на мирных горожан, захватывая их дома и имущество, жестоко расправляются с ними, а также удерживают, чтобы получить выкуп. Убийства гражданских лиц происходят в Триполи регулярно.

Эрдоган также заявляет, что на стороне ЛНА воюют бойцы ЧВК «Вагнера». Распространяя ничем не подтвержденные слухи, президент оправдывает вмешательство Турции, чтобы продолжать накачивать ПНС сирийскими боевиками, а также продолжать перебрасывать местным бандформированиям вооружение и технику.

Отметим, что перемирие в Ливии началось в полночь 12 января. Его достигли благодаря действиям России, предложившей установить мир в североафриканской стране и начать разговор по разрешению текущего кризиса. Это решение поддержала Турция. В первое время солдаты ЛНА прекратили огонь по боевикам, однако по ту сторону стрельба все еще велась. Лишь с наступлением ночи триполитанские вооруженные группировки перестали стрелять, подчинившись мирному урегулированию.

Теперь Реджеп Тайип Эрдоган нарушает достигнутые на прошедшей 19 января конференции в Берлине мирные договоренности, продолжая усиливать ПНС. В начале этого года он подписал с главой нелегитимного правительства Файезом Сарраджем соглашение о введении в Ливию своих военных. Против этого договора выступили крупные племена страны, политические деятели и простые граждане. Они назвали его предательством и попыткой вернуть османский колониализм.

Напомним, как ранее стало известно, сейчас на стороне ПНС воюет несколько тысяч сирийских боевиков, которых перебрасывает в Ливию Турция. Они начали прибывать в североафриканскую страну в основном из провинции Идлиб в Сирии после успешных операций военных ЛНА против их бандформирований. Все они находятся на зарплате у триполитанского руководства, получая по 2 000 долларов в месяц. Также им обещается гражданство и недвижимость в Турции.