Милонов призвал перейти от предупреждений к блокировкам нарушающих закон Facebook и Google

Москва, 26 января. Россия должна взять пример с Китая и блокировкой западных соцсетей защитить свой цифровой суверенитет. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее руководство популярного китайского мессенджера WeChat пригрозило пожизненной блокировкой аккаунтам, распространяющим слухи об эпидемии коронавируса. Кроме того, дезинформаторы могут попасть в тюрьму и провести в ней от трех до семи лет.

В России в распространении фейков не раз уличали такие крупные западные интернет-платформы, как Google, Facebook, Twitter и YouTube. Многие эксперты указывали, что сервисы стали инструментом американских спецслужб.

Милонов уверен, что России стоит взять пример с Китая, чтобы еще активнее бороться с дезинформацией.

«Нам нужно брать пример с китайских коллег, потому что они умеют показывать, как нужно отстаивать свой цифровой суверенитет», — цитирует депутата NewInform.

Вышеупомянутые соцсети уличали во вмешательстве в российские выборы: в 2019 году во время избирательной кампании они делали информационные вбросы, нацеленные на дестабилизацию ситуации.

Депутат считает, что ограничиваться предупреждениями не стоит, если речь идет о серьезных нарушениях со стороны соцсетей.

Напомним, что Facebook, например, на протяжении более чем двух последних лет постоянно попадает в скандалы, связанные как с вопросами конфиденциальности и защиты данных, так и с обвинениями в разрушении демократии и антимонопольными расследованиями Федеральной торговой комиссии (FTC).

Компания на протяжении длительного времени ведет недружественную по отношению к России политику. Колумнист Федерального агентства новостей, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян призвал как можно скорее заменить американскую «шпионскую» сеть на отечественный продукт.