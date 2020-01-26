РФ зафиксировала 96 нарушений перемирия в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама

Дамаск, 26 января. Российская сторона в рамках работы комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, зафиксировала за сутки 96 случаев открытия огня, в то время как Турция — 92. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Российской частью представительства зафиксировано 96 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 34, Латакия – 26, Алеппо – 26, Хама – 10», — уточняется в документе.

Турецкая сторона зафиксировала 92 случая нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Идлиб.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в провинции Дейр-эз-Зор. Выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,9 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Российские военные в настоящее время проводят патрулирование территории севера страны в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого с целью урегулирования ситуации в регионе.

Ранее Минобороны РФ сообщило об угрозе безопасности мирных жителей в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. На этой территории резко обострилась ситуация из-за атак боевиков.