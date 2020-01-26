Дудчак: Уверенная позиция РФ в мире будет провоцировать Запад к беспорядкам

Москва, 26 января. Пресечение общественных беспорядков в России возможно при условии пересмотра мер в отношении организаторов незаконных митингов и акций. Об этом заявил журналистам российский политолог Александр Дудчак.

Эксперт обратил внимание на то, что для беспорядков традиционно ищут какой-нибудь повод, а реальные причины скрыты и лежат зачастую в других плоскостях.

«В случае общественных недовольств повод и причина совершенно разные вещи. В Российской Федерации, к примеру, очевидные основания для организации каких-то выступлений найти сложно, а вот глубинные причины есть», — объяснил Дудчак.

Серия несанкционированных сходок в поддержку законно незарегистрированных выдвиженцев в столичный парламент прошла в российской столице этим летом. По словам Дудчака, к организации общественных протестов и оппозиционных митингов причастны внешние силы в лице Запада.

«К глубинным причинам, о которых я упоминал, можно отнести обладание 40% мировых запасов природных ископаемых, широчайшие границы, сильное влияние в мире, растущий военно-экономический потенциал», — отметил политолог.

Он обратил внимание на то, что уверенная позиция России на международной арене в течение многих лет будет провоцировать западные силы к попыткам дестабилизировать ситуацию в РФ, пишет «Экономика сегодня».

Дудчак подчеркнул, что такие провокации необходимо законно пресекать.

Несогласованные митинги устроили летом в Москве перед выборами в столичный парламент протеже и единомышленники блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в МГД на фоне превышения порога брака в собранных за них подписях, «оппозиционеры» решили с помощью незаконных сходок надавить на избиркомы.

Участники акций в Москве бросали в сотрудников полиции камни, бутылки, нападали на представителей власти с перцовыми баллончиками. В общей сложности за несколько акций было задержано около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ завел уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на законных представителей власти.