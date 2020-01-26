Новый кабмин, аномальная жара, голос поколения. Главный Ургант. ФАН-ТВ

В пятом выпуске Андрей Ургант и Ленич Филиппов поговорят о перестановках в правительстве, изменениях в сфере ЖКХ и обсудят аномально теплую зиму.

Гость выпуска — актер театра и кино Николай Буров. Маэстро озвучки. Его голосом говорят известные с детства персонажи мультфильмов. Председатель Общественного совета Санкт-Петербурга и бывший директор музейного комплекса «Исаакиевский собор».