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ФАН-ТВ
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Новый кабмин, аномальная жара, голос поколения. Главный Ургант. ФАН-ТВ

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В пятом выпуске Андрей Ургант и Ленич Филиппов поговорят о перестановках в правительстве, изменениях в сфере ЖКХ и обсудят аномально теплую зиму. 
Гость выпуска — актер театра и кино Николай Буров. Маэстро озвучки. Его голосом говорят известные с детства персонажи мультфильмов. Председатель Общественного совета Санкт-Петербурга и бывший директор музейного комплекса «Исаакиевский собор».

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