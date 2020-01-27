Сирийская армия атаковала укрытие боевиков на юго-западе Алеппо — видео ФАН

Дамаск, 27 января. Сирийская правительственная армия продолжает масштабную антитерроритическую операцию в провинции Алеппо. В распоряжении специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) появилось эксклюзивное видео с места атаки боевиков подразделениями САА.

Боевики запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1» и союзных ей вооруженных группировок продолжают провокации в зоне деэскалации в провинции Идлиб и в западном Алеппо. Ежедневно они атакуют жилые районы и места расположения сирийских вооруженных сил, используя различные гранатометы и мины-ловушки. Все это приводит к росту жертв, разрушениям, а также сеет страх и панику среди гражданских лиц, рассказал ФАН военный источник.

Жизнь ни в чем не повинных гражданских лиц — это доверие, которым Сирийская арабская армия крайне гордится, военные полны решимости положить конец этим повторным нарушениям, они также готовы приложить все возможные усилия для восстановления нормальной жизни в этих районах. Главная цель обеих операций — ликвидация терроризма во всех его названиях и формах.

В данный момент сирийские военные ведут наступление сразу в двух направлениях. Таким образом, сирийская армия пытается оттеснить боевиков от западных окраин города Алеппо, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Сами боевики активно препятствуют мирным жителям покинуть территории военного конфликта, используя их в качестве «живого щита». Подобная ситуация сложилась в обеих провинциях. Напомним, не так давно там были открыты три гуманитарных коридора в районе Абу-Духур на юго-востоке, в поселке Аль-Хубейт на юге и в районе Аль-Хадер в районе сирийского Алеппо.

В попытке помешать выходу людей боевики перекрывают все дороги, ведущие к гуманитарным коридорам, они демонстративно обстреливают автомобили мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.