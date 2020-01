Армия Сирии ведет наступление в Идлибе: что известно на данный момент

#Syria

SAA liberated Talmenes and Maar Shamsha east of #MaaratalNuman. Now Syrian Army forces are less than 1km to Maarat al-Numan.

And the memories of Wadi Zayf base came alive ????



HQ map: https://t.co/iBmGwIN4Im

Interactive map: https://t.co/patKkcAcjF pic.twitter.com/dpIE849ozy