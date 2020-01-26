Армия Сирии ведет наступление в Идлибе: что известно на данный момент

Армия Сирии пошла в наступление в Идлибе, отвечая на обстрелы жилых районов Алеппо. Постоянные провокации и атаки террористов на юго-востоке Идлиба вынудили САА отказаться от режима прекращения огня. Федеральное агентство новостей следит за военной операцией «Заря в Идлибе».

Армия отбросит боевиков от Алеппо

Правительственные войска начали наступление на двух участках. Сирийские армия и ополчение на севере зоны деэскалации стремятся оттеснить террористов от западных окраин города Алеппо. Артиллерия САА нанесла удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Сирийцы публикуют в Сети видеозаписи обстрелов. Агентство SANA сообщило о серьезных потерях в рядах боевиков.

Four videos from an Aleppo-based SAA fighter claiming to show more than 43 regime rocket/missile strikes on rebel position in west #Aleppo tonight. pic.twitter.com/dmmUEECCKl — Gregory Waters (@GregoryPWaters) January 26, 2020

За минувшую неделю боевики несколько раз обстреляли из минометов и гранатометов западные районы Алеппо — Ар-Рашидин и Суккари, в также позиции правительственных войск. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, с 9 января в результате действий боевиков погибло более 70 мирных жителей, более полутора сотен получили ранения.

«Духи» готовы дать деру

На юго-востоке Идлиба правительственные силы возобновили продвижение к городу Маарет ан-Нуман — одному из крупнейших оплотов джихадистов. Медиаресурсы, связанные с террористами «Джебхат ан-Нусры1» (группировка запрещена в РФ) публикуют видео из города.

يارب انت المستعان معرة النعمان سراقب ياارض الاحرار مالنا سو الله pic.twitter.com/IFqev1YjX0 — يونس ابا حمزة (@VpRarOaASKejwP9) January 26, 2020

Части 25-й дивизии специального назначения САА (бывшие «Силы Тигра») продвигаются очень быстро — по сообщениям, за ночь удалось освободить города Телль-Манис и Маар-Шамша. Правительственные войска находятся на расстоянии менее одного километра от Маарет ан-Нумана. ВВС Сирии поддерживают наступление с воздуха.

#Syria

SAA liberated Talmenes and Maar Shamsha east of #MaaratalNuman. Now Syrian Army forces are less than 1km to Maarat al-Numan.

And the memories of Wadi Zayf base came alive ????



HQ map: https://t.co/iBmGwIN4Im

Interactive map: https://t.co/patKkcAcjF pic.twitter.com/dpIE849ozy — IWN (@A7_Mirza) January 26, 2020

«Силы Тигра» сделали неплохой рывок в направлении Маарет ан-Нумана с юго-востока, взяв несколько населенных пунктов — Дейр аш-Шарки, Шейх-Абдан и Абу-Дахда, — сообщил в своем Telegram-канале (@Oleg_Blokhin) российский военкор Олег Блохин, который находится сейчас на передовой. В самом Маарет ан-Нумане «духи» вполне готовы дать деру. Конечно, не следует исключать новых попыток «духов» контратаковать, но пока все говорит о том, что в предыдущих попытках они здорово надорвались».

За минувшую неделю террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок (в том числе радикальные джихадисты из запрещенной в России «Исламской партии Туркестана») несколько раз атаковали САА с использованием «шахид-мобилей», боевых беспилотников и кустарных РСЗО. Террористы стремились оттеснить правительственные силы от Маарет ан-Нумана и вновь захватить город Джарджаназ.

Сейчас сирийская армия сосредоточила усилия в районе Вади аль-Деиф, где располагалась когда-то база сирийской армии. Преодолев сопротивление боевиков в этом районе, правительственные войска смогут выйти на окраину города, в район Куранайш.

МИД Сирии объявил войну до победного конца

25 января, перед началом наступления, МИД Сирии объявил, что боевые действия в Идлибе будут продолжаться до окончательного разгрома бандформирований. Соответствующие послания были направлены в Совбез ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Официальный Дамаск подчеркивает: власти Сирии не имеют права ждать, пока джихадисты используют мирных жителей в качестве живого щита.

«Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» совершают военные преступления в Идлибе и Алеппо, обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, — сообщил Дамаск. — В результате растет число жертв среди мирных граждан, преимущественно женщин и детей».

Чтобы дать населению Идлиба возможность выйти из зоны боевых действий, российский ЦПВС и САА вновь открыли гуманитарные коридоры в районе Абу-Духура (Идлиб), Аль-Хадера (Алеппо) и Хабита (Хама).

Турция не выполнила своих обязательств

Военный эксперт, главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин отмечает в Telegram (@colonel_cassad), что основной целью САА является восстановление контроля над трассой М5 Хама — Алеппо — важнейшей транспортной «артерией» для всей Сирии.

«Уже в начале наступления были достигнуты существенные успехи — были освобождены несколько сел и территория на юго-востоке Идлибе. Передовые части САА находятся в считанных километрах от Маарат ан-Нумана. Налицо попытка выйти к трассе М5 и взять ее под контроль, так как Турция не смогла выполнить свое обещание разблокировать трассу Хама — Алеппо, которое она дала еще в сентябре 2018 года», — напомнил эксперт.

В рамках соглашений по Идлибу Анкара обязалась провести размежевание между «умеренными» и «радикальными» противниками Дамаска в Идлибе, однако это так и не было выполнено. Террористы «Джебхат ан-Нусры» силой подмяли под себя протурецкие группировки «умеренной оппозиции», переименовались в «Хайят Тахрир аш-Шам» (ранее Россия добилась включения «Ан-Нусры» в международный список террористических организаций) и постарались заручиться поддержкой Запада в борьбе против Дамаска. Практические обязательства Турции остались не выполнены.

«Турция на словах осуждает наступление [САА], но пока что не препятствует. Два турецких обсервационных пункта в районе Мурека и Сурмана уже давно находятся в сирийском тылу. Еще один турецкий обсервационный пункт к северу от Хиша находится в полосе наступления САА. Весьма вероятно, он тоже может вскоре оказаться в тылу. Пока что нет подтвержденной информации о том, что наступление обсуждалось на встрече [главы разведки MIT Турции] Хакана Фидана с главой сирийской госбезопасности [генерал-майором Али Мамлюком] в Москве, но нельзя исключать, что там могли быть достигнуты некие общие договоренности, связанные с пассивной позицией Турции: трескучей риторикой, пока Асад при поддержке России избивает «Ан-Нусру». В любом случае, наступление идет и это главное», — подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.