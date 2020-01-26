Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек

Элязыг, 26 января. Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35 человек. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«В Элязыге произошло землетрясение магнитудой 6,8, эпицентром которого является район Сивридже. Число погибших в результате землетрясения возросло до 35», — передает СМИ, уточняя, что тела еще двух жертв спасатели нашли под завалами разрушенного здания.

Прежде сообщалось о 31 погибшем и 1607 пострадавших.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло вечером 25 января, в 20.55 по московскому времени. После него были зафиксированы 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в ряде восточных провинций Турции, а также на севере Сирии.

Природный катаклизм привел к значительным разрушениям. Экстренные службы продолжают поиски и спасение людей, оказавшихся под руинами.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что, по предварительным данным, среди пострадавших нет россиян.