Минпросвещения РФ разработало проект порядка получения семейного образования

Москва, 26 января. Министерство просвещения РФ подготовило проект порядка осуществления образовательной деятельности в школьных учреждениях, включающий раздел о переходе на семейное образование. Соответствующий документ размещен в воскресенье на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что ведомство разработало список документов, а также алгоритм действий для перехода обучающихся на форму семейного образования или самообразования.

Согласно проекту министерства, родители или законные представители ребенка могут принять решение о переходе на семейный вариант обучения, учитывая мнение ученика и советы экспертов.

«Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, в проекте регламентирован порядок перехода на семейное образование с указанием документов, которые нужно получить родителям или опекунам и предоставить в школу и местным властям.

В ведомстве указали, что перешедший на такую форму обучения школьник может в любое время вернуться к получению знаний в образовательном учреждении.