Испанские врачи назвали продукты, помогающие сжечь жир и нарастить мышцы

Мадрид, 26 января. Испанские врачи-диетологи Нурия Монфульеда и Гильермо Гомес Вера назвали продукты, употребление которых поможет избавиться от лишнего жира и при этом набрать мышечную массу.

Специалисты считают, что план питания и тренировок лучше разделить на два этапа. Поначалу они советуют поставить акцент на наращивание мышц, а затем уже взяться за сжигание жира.

Основу питания при таком подходе составляют продукты, богатые белком. Диетологи отметили, что лейцин — аминокислота, помогающая мышцам расти — содержится в яйцах и курице. Многие ученые до сих пор спорят о пользе и вреде яиц для сердца. Однако Европейский журнал нутрициологии в прошлом году заверил, что употребление одного яйца в день не нанесет вреда здоровью.

Курицу диетологи и вовсе считают неплохой альтернативой красному мясу — от двух до трех грамм аминокислоты на каждые 50 грамм продукта. Вегетарианцам они посоветовали употреблять тофу.

Испанские врачи напомнили о важной роли углеводов.

«Углеводы будут топливом, необходимым мышцам, чтобы они могли тренироваться, поэтому ими ни в коем случае не следует пренебрегать», — объяснили они.

Перед тренировками диетологи порекомендовали есть бананы, после — натуральный йогурт без добавления сахара. В рацион они посоветовали включить тунец, авокадо и бобовые.

Ранее специалист по питанию Баварского потребительского центра Даниэла Крел предупредила, что продукты, которые чаще всего диетологи советуют включить в рацион питания, могут в некоторых случаях навредить организму. Например, в рисе, по ее словам, почти нет каких-либо ценных веществ, зато может присутствовать мышьяк. А в некоторых видах рыбы — ртуть.