Сирия, 26 января. Два поселения в Идлибе освобождены сирийской армией. Российские военные доставили гуманитарную помощь в наиболее пострадавший при боевых действиях террористов район Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по опорным пунктам джихадистов на юго-западе Алеппо и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным в Алеппо потеряли нескольких военнослужащих, в Идлибе освободили два поселения и заняли позиции у границ города Маарет-ан-Нуман.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на курдского боевика SDF у нефтегазового месторождения Аль-Омар на востоке Дейр-эз-Зора.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: разрушила в Алеппо пулеметную установку сирийской армии ракетным ударом.

Курдские вооруженные формирования: потеряли одного боевика при нападении неизвестных в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: направили в Хасаку конвой подкрепления.

Провинция Алеппо

В северо-западной части провинции ВВС Сирии и части Сирийской арабской армии (САА) продолжают наносить точечные удары по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в ответ на нарушения режима прекращения огня. Как передает агентство Aleppo AMC, ночью в районе поселка Сафухан боевики обстреляли из противотанковых ракетных установок позиции армии, в результате чего была уничтожена пулеметная установка САА, несколько военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В ответ по укрытиям и огневым точкам джихадистов нанесли удар с воздуха вертолеты ВВС Сирии, о чем сообщает медиаресурс Baladi Network.

Точечные удары по опорным пунктам альянса «Тахрир аш-Шам» также были нанесены в окрестностях поселка Кафр-Харма и у деревни Халса. Как передает портал Masar Press Net, к операции сирийской авиации также присоединились самолеты ВКС РФ, которые нанесли удары по опорным пунктам боевиков в районе Рашидин на западной окраине Алеппо. Напомним, что отдельные отряды джихадистов укрываются в промышленных районах на окраине города, откуда обстреливают жилые кварталы из минометов и РСЗО.

Как сообщает РИА Новости, военные из российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили партию гуманитарной помощи в Мугайр, один из наиболее пострадавших районов Алеппо во время боевых действий джихадистов. Жители получили необходимые продукты питания и вещи первой необходимости. Гуманитарные пакеты выдавали по списку, который сотрудники ЦПВС составили совместно с местными властями, чтобы в первую очередь помощь получили наиболее нуждающиеся в поддержке: семьи, оставшиеся без кормильцев, родственники военных и гражданские, чьи родные и близкие погибли во время атак террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Член самоназванной курдской милиции «Асайиш» был застрелен неподалеку от нефтегазового месторождения Аль-Омар, к востоку от города Дейр-эз-Зор, как сообщает агентство Deir Ezzor 24. Нападение на курдского боевика было совершено двумя неизвестными, вооруженными пистолета с глушителями. Застрелив на месте боевика, нападающие скрылись с места преступления на мотоцикле. Курдские боевики подозревают, что за нападением стоят члены «спящих ячеек» «Исламского государства». Ранее террористы ИГИЛ уже совершали нападения в районе нефтегазового месторождения. 29 декабря они обстреляли ракетными снарядами окраины военной базы международной коалиции. Под обстрел попала вертолетная площадка, жилье персонала и военный штаб, пострадавших среди военнослужащих не было.

Провинция Идлиб

На юге провинции авиация ВВС Сирии наносит ракетные удары опорным пунктам и линиям обороны радикалов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях городов Кафр-Набель, Хас, Кафр-Рума и Хан-Тутин, как передает агентство Step News. Ночью подразделению сирийской армии удалось совершить рывок в окрестностях поселков Маар-Шамша и Тель-Манас. После ожесточенных боев с отрядами джихадистов, оба населенных пункта были освобождены от вооруженных бандформирований. Как передает агентство Baladi News, подразделения правительственной армии достигли границ ключевого города провинции Маарет-ан-Нуман.

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» выпустили на подконтрольном им медиаресурс заявление о том, что при столкновении у поселения Тель-Манас им удалось убить несколько военнослужащих сирийской армии и бойцов союзного ополчения.

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Euphrates Post, в окрестностях города Рас-аль-Айн на мине, оставленной боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), подорвался ребенок. Мальчик был доставлен с тяжелыми осколочными ранениями в городской госпиталь. Напомним, что город был освобождён от курдских бандформирований 12 октября 2019 года на четвертый день операции «Источник мира», проводимой ВС Турции и союзными силами. Однако, при отступлении из города курдские боевики намеренно минировали дороги, выезды из города, жилые кварталы и фермерские угодья. Работы саперов инженерных отрядов ВС Турции в окрестностях продолжаются до сих пор.

Как передает агентство Alk Habour 21, конвой бронированных автомобилей международной коалиции был замечен у Хасаки, что совпало с интенсификацией разведывательных вылетов ВВС коалиции на северо-востоке провинции. Накануне поступали сообщения о том, что ВС США расширяют военную базу «Телль-Байдар» в районе города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.