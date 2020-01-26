Пенсионерка из Петербурга отдала порядка 1,5 млн рублей продавцам БАДов

Санкт-Петербург, 26 января. Полиция разыскивает аферистов, обманом получивших от пенсионерки в Петербурге порядка 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, проживающая в Василеостровском районе 63-летняя горожанка обратилась в полицию в воскресенье, 26 января. Она заявила о мошенниках, которые обманом выманили у нее около 1,4 миллиона рублей в обмен на пищевые биодобавки (БАДы).

Злоумышленники навещали пенсионерку с ноября 2019 года по конец января 2020 года и брали у нее деньги не только за БАДы, но и под предлогом «открытия счета и получения компенсаций», передает агентство «Невские новости».

В настоящее время правоохранители устанавливают точную сумму материального ущерба и занимаются поисками преступников.

Ранее от действий аферистов пострадала пенсионерка из Оренбурга — телефонный мошенник увел с карты 60-летней россиянки 53 тысячи рублей, хищение средств она обнаружила лишь через месяц.