Коронавирус 2019-nCoV становится опаснее

Пекин, 26 января. Новый тип коронавируса 2019-nCoV приступил к процессу адаптации, поэтому возможность заразиться им увеличилась. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на руководителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

Он отметил, что способность к передаче коронавируса усиливается, в связи с чем число заразившихся может резко увеличиться. Однако у китайских властей в настоящее время нет больше информации о вирусе, поэтому о связанных с мутациями 2019-nCoV рисках ничего неизвестно. Так, по его словам, вирус становится опаснее.

Сяовэй указал на то, что инкубационный период для коронавируса может длиться вплоть до двух недель — в это время у пациента проявляются симптомы простуды и гриппа.

Ранее стало известно, что вирус, которым заразились свыше 2000 человек, стал причиной 56 смертей. Очаг коронавируса был обнаружен на рынке морепродуктов в городе Ухань, где незаконно продавали диких животных.

Ранее Deita.ru сообщила, что семь граждан КНР госпитализированы в российской столице по линии скорой помощи с признаками респираторного заболевания.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае в субботу, 25 января, власти страны ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и населенных пунктах. Случаи заражения в настоящее время зарегистрированы в США, Таиланде, Франции и Австралии.