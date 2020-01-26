Первая партия норвежской нефти поступила в Белоруссию

Минск, 26 января. Первая часть партии нефти из Норвегии поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Об этом рассказал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Из Клайпедского порта по железной дороге в воскресенье на станцию «Новополоцк» прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тысячи тонн», — сказал он.

Вся партия полностью, а именно около 80 тысяч тонн, должна поступить на предприятие в течение двух недель. Ее доставит судно Breiviken, уточнил Тищенко.

Напомним, Россия в начале года приостановила поставки нефти в Белоруссию ввиду того, что срок соглашения между странами истек. Представители государств не смогли договориться по тарифам на транзит российской нефти через территорию республики.

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что власти страны ведут переговоры насчет закупки ресурса с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Саудовской Аравией и США. Тем не менее многие эксперты, например, глава «Центра изучения внешней политики и безопасности» Андрей Русакович, считают, что Минск все равно не сможет отказаться от российской нефти. Причиной тому и ценовой фактор, и устойчивые связи, и логистика поставок.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский уверен, что решение Минска закупать нефть у Норвегии позитивно скажется на нефтяной промышленности России.