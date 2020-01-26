Законопроект о поправках в Конституцию принят в первом чтении. Политика России. ФАН-ТВ

Поправки к Конституции

В этот четверг Госдума приняла в первом чтении внесенный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным законопроект о поправках к Конституции. Изменения прежде всего касаются требований к кандидатам на пост главы государства. Теперь будущий президент должен будет прожить на территории государства не десять лет, а все двадцать пять, кроме того, обязательным условием для участия в выборах станет отсутствие иностранного вида на жительство или заморского гражданства. Исключение будет сделано лишь для крымчан. Сократилось и время пребывания на посту — слово «подряд» исключили в отношении двух сроков, на которые может избираться президент.

Иметь иностранное гражданство и вид на жительство теперь запрещено и высшим должностным лицам, членам Совфеда, депутатам Госдумы и руководителям других федеральных государственных органов, а также судьям. По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, главное в принятии таких поправок это консенсус, который был достигнут.

Важным аспектом изменений стали укрепления социальных прав граждан, связанные с минимальным размером оплаты труда: он не может быть меньше прожиточного минимума. Также в Конституции пропишут гарантии достойного пенсионного обеспечения и регулярную индексацию пенсий. Кроме того, на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Владимир Путин подчеркнул важность введения новой процедуры формирования правительства, в том числе расширение полномочий парламента.

«Возникает ситуация, когда парламент будет нести большую ответственность — не только за назначенных министров, заместителей и самого председателя, но и за ту работу, которую они проводят, за ту политику, которую проводит правительство. Такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована. Еще раз хочу сказать: представьте себе, назначается председатель правительства — президент уже не имеет права отклонить эту кандидатуру. А потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а идет в парламент», — отметил глава государства.

Госдума на пленарном заседании планирует рассмотреть проект о поправках в Конституцию РФ во втором чтении 11 февраля.

Досрочная пенсия для многодетных мужчин?

Еще одним важным событием в политической жизни России на этой неделе стало внесение в Госдуму двух законопроектов, предполагающих досрочный выход на пенсию для многодетных отцов. Первый 21 января внес депутат от ЛДПР Сергей Иванов, второй был направлен на следующий день Госсоветом Удмуртии. Инициатором стала Депутат Государственной думы Оксана Бондарь. Она заявила, что многодетные отцы должны получить льготы по выходу на пенсию, аналогичные тем, что уже предоставляются многодетным матерям. В «Единой России» уверены, что поддержка отцов станет мощным инструментом для улучшения демографической ситуации в стране.

Члены фракции хотят дать возможность мужчинам, если они имеют трудовой стаж не менее 20 лет и воспитывают троих детей в одной семье, выйти на пенсию в 62 года вместо 65 лет. Если четверых детей — в 61 год, а если в семье растут пятеро и более детей, то их отец должен получить право уйти на пенсию в 55 лет. Отдельный льготный режим предусматривается для регионов Крайнего Севера: если в семье отца, проработавшего на Севере не менее 17 лет, воспитываются двое детей и более, то он может стать пенсионером в 55 лет.

Пока правительство законопроект не поддержало, однако и не высказало принципиальных возражений. «Единая Россия» обещала снова направить его на рассмотрение с поправками 24 сентября. В случае принятия законопроект будет внесен в Госдуму до конца октября.

Решения после послания президента

После обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию, реализацию предложенных инициатив активно начали обсуждать общественные деятели, чиновники и экономисты. В Госдуме и Совете Федерации начали готовить законодательную базу. Материнский капитал за первенца в размере 466 тысяч рублей начнут выплачивать уже в этом году. При рождении второго ребенка к этой сумме добавится еще 150 тысяч и материнский капитал составит 616 тысяч рублей

А С 1 сентября президент предложил ввести бесплатное горячее питание для всех учеников 1-4 классов. Путин поручил школам за это время обеспечить «техническую готовность». Средства будут пропорционально выделяться из федерального, регионального и местного бюджетов.

«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс. Не буду скрывать, у нас большие дискуссии шли на этот счет, и коллеги в общем и целом не возражают, потому что им детей хочется поддержать, но говорят о том, что это не очень справедливо и что люди с приличными доходами и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. В этом, конечно, есть логика, это правда. Но есть логика, характерная для нашего общества. Все должны чувствовать себя в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут», — особо отметил Владимир Путин.

Обеспечить абсолютно все школы в стране горячим питанием планируется не позднее 1 сентября 2023 года.

К новому учебному году без внимания не останутся и учителя. Им президент предложил доплачивать по 5000 рублей за классное руководство ежемесячно. Выплаты будут производиться за счет средств федерального бюджета. Существующие на данный момент доплаты сохранятся. В отдельных городах России подобные инициативы уже реализуются. Так, например, в Санкт-Петербурге, по словам губернатора Александра Беглова, уже с сентября прошлого года была введена региональная выплата за классное руководство — 5 тысяч рублей. Однако после нововведений она сохранится и учителя будут получать надбавку в 10 тысяч. Около трети учеников младшей школы получают обеды бесплатно. Остальным питание частично оплачивается за счет городского бюджета.

Кроме того, в России с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения: будут отремонтированы и оборудованы новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач из федерального бюджета дополнительно будет выделено 550 млрд рублей.

Пенсионный фонд уже подготовил изменения по обеспечению выплат к юбилею Победы. Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин рассказал, что для обеспечения в полном объеме выплат к 75-летию Победы потребуется 60 млрд рублей. Ветераны и труженики тыла единовременно получат по 75 и 50 тысяч рублей соответственно.