Как либеральная тусовка хотела сдать блокадный Ленинград фашистам

Освобождение Ленинграда от фашистской блокады является одним из главнейших событий в истории России XX века. Однако западная пресса и российская либеральная тусовка, рупор иностранного влияния, распространяют различные инсинуации по этой теме: то «Дождь» задается аморальным вопросом о необходимости сдачи Ленинграда немцам, то «Радио Свобода», признанное в РФ иноагентом, открывает опрос о правдивости российских военных фильмов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сдача Ленинграда от «Дождя»

26 января 2014 года телеканал «Дождь» провел опрос на тему, стоило ли оставить блокадный Ленинград и якобы тем самым «уберечь сотни тысяч жизней». Однако позже «Дождь» признал этот опрос ошибкой и извинился за него.

Такая постановка вопроса вызвала широкий резонанс в медийном пространстве, в частности, в блогосфере. Его активно обсуждали в Государственной думе, так, например, Ирина Яровая, занимавшая на тот момент должность главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, назвала вопрос «Дождя» прямым оскорблением священной памяти о войне и всех погибших во время блокады.

«Подобного рода действия всегда должны оцениваться как преступления по реабилитации нацизма», — заявила Ирина Яровая.

Первый вице-спикер, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников назвал «абсолютно бессовестной» саму постановку вопроса о возможности сдачи блокадного Ленинграда.

«Мы видим попытки снятия табу с вопросов, которые были закрыты человечеством на Нюрнбергском процессе. Противопоставляя абстрактный «гуманизм» и великий подвиг ленинградцев, они даже не понимают, что в этом подвиге и был высший гуманизм», — отметил Мельников.

В свою очередь, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в 2014 году попытался спасти репутацию «Дождя» в комментарии для LifeNews.

«Если бы вам принадлежало решение, и вы бы знали результаты блокады и число жертв, как бы вы поступили?» — спросил он.

Однако в результате несколько кабельных сетей отказали «Дождю» в трансляции. Также каналу был предъявлен судебный иск, а также инициирована прокурорская проверка.

На эту тему крайне красноречиво высказался президент России Владимир Путин в декабре прошлого года. Он напомнил, что нацистская Германия хотела истребить славянский народ.

«Вы придурки? Вас бы никого не было», — коротко и эмоционально отреагировал на предложение сдать Ленинград фашистам российский лидер.

Вброс от «Радио Свобода»

Но не только «Дождь» выделяется неуместными опросами. Финансируемое за счет госбюджета Соединенных Штатов «Радио Свобода» поинтересовалось, были ли вообще в истории российского кино правдивые фильмы о Великой Отечественной войне, в том числе, как можно понять, и о блокаде Ленинграда.

На вопрос «Радио Свободы» ответил член Совета Федерации Андрей Климов. Он назвал «Радио Свобода» средством массовой дезинформации. Причем сенатор уверен, что подобная постановка вопроса вообще не должна иметь места.

«Если уж американские дипломаты участвуют в социологических исследованиях накануне наших больших выборов, то чего ожидать от средства прямой пропаганды Государственного департамента США. Я бы удивился, если бы они себя иначе повели», — пояснил Андрей Климов.

Упрек немецких СМИ

Год назад немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало статью «Заблокированные воспоминания», которое вызвало широкий общественный резонанс. В своей статье автор упрекает российские власти в героизации прорыва блокады.

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что немецкие СМИ «озверели».

«Вот от таких статей немецких СМИ начинают желваки ходить и кулаки сами сжимаются. Совсем озверели. С покаянием они закончили?» — негодует он.

По словам члена Совета Федерации Алексея Пушкова, критика парада является неуместной и безнравственной. Он посоветовал немецким СМИ описать «ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа».

«Немецкая журналистка Зильке Бигалке через немецкую газету старается нам объяснить, что неправильно праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда. Еще, конечно, неправильно отмечать разгром в Сталинграде. И уж совсем неправильно праздновать 9 мая. Но об этом она пока не написала», — с иронией отметил в Twitter журналист Армен Гаспарян.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден войсками СССР от блокады немецко-фашистских войск, которая длилась 872 дня. За годы блокады погибло, по разным оценкам, от 300 тысяч до 1,5 миллиона человек. При этом смерть в результате бомбежек и артобстрелов настигла только 3% от общего числа погибших, остальные 97% умерли от голода.