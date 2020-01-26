ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

Донецк, 26 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший день 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив свыше 180 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз», — следует из сообщения.

В общей сложности ВСУ выпустили 185 боеприпасов по территории республики. Уточняется, что обстрелами со стороны украинских военных в ДНР повреждено три дома.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона систематически нарушает минские договоренности.