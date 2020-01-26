Видео из переполненной из-за коронавируса больницы в Китае появилось в Сети

Пекин, 26 января. Видеозапись из больницы в Китае, переполненной из-за коронавируса, появилась на социальном новостном сайте Reddit.

На кадрах ролика, опубликованного в Сети пользователем под ником marcik89 видна огромная очередь, десятки людей ожидают приема врача в коридорах клиники.

Врачи, как заметно по записи, защищены специальными костюмами, пациентов перевозят на каталках. При этом на посетителях больницы только медицинские маски.

Интернет-пользователи констатировали, что, вероятнее всего, многие пришедшие к врачу в тот день были здоровы, пока не оказались в толпе зараженных.

«Я бы оставался дома до тех пор, пока не почувствовал бы себя очень, очень больным. Так много шансов заразиться в этой толпе», – передает «Слово и Дело» комментарий пользователя под ником 1995shadazzle.

Напомним, что о вспышке пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, стало известно в конце прошлого года. Возникло заболевание, по словам китайских властей, в городе Ухань. По последним данным, число заразившихся в стране уже возросло до более чем двух тысяч человек, из них 56 скончались. Вирус распространился за пределы Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился создать рабочую группу, отвечающую за координацию работы по профилактике и контролю за распространением вируса. Также власти Китая направят руководящие группы в пострадавшие регионы страны.

Медики подчеркнули, что признаки заболевания, в основном, схожи с обыкновенной простудой. Первичными симптомами нового коронавируса могут оказаться нарушения в работе пищеварения и нервной системы: расстройство желудка, тошнота, головные боли и общая слабость.