Названа предварительная дата запуска спутника «Меридиан-М» с «Плесецка»

Москва, 26 января. Запуск военного спутника связи «Меридиан-М» на ракете-носителе «Союз-2» с космодрома «Плесецк», отложенный ранее по техническим причинам, по предварительным сведениям, назначен на 9 февраля. Об этом рассказал журналистам в воскресенье источник на космодроме.

«Проблема возникла в кабельной сети третьей ступени ракеты-носителя. В связи с невозможностью поиска и ликвидации неисправности на стартовом комплексе ракета снята со старта», — передает РИА Новости слова источника.

Отмечается, что новая дата запуска, скорее всего, будет 9 февраля. Впрочем, сообщает издание, если проблему с кабельной сетью ликвидировать не получится, то в Плесецк придется доставлять новую третью ступень.

Ранее сообщалось, что запуск «Меридиана-М» перенесен с 24 января на неизвестный срок по причине проблем с третьей ступенью ракеты, которая потребует возвращения «Союза-2» в монтажно-испытательный корпус​​​.

Напомним, в 2006-2014 годах было запущено семь спутников «Меридиан», но первый аппарат пришел в негодность на фоне пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй выведен на нерасчетную орбиту, однако до сегодняшнего дня продолжает функционировать по целевому назначению.