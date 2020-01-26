Госпитализированным с подозрением на коронавирус туристам из КНР поставили диагноз

Москва, 26 января. Коронавирус не обнаружен ни у одного из шести госпитализированных в Москве китайских туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В субботу, 25 января, путешественники из КНР были госпитализированы в инфекционный стационар из гостиницы «Арт Москва Войковская». Столичное управление Роспотребнадзора провело эпидемиологическое расследование.

«По результатам проведенных исследований в биологических пробах госпитализированных новый коронавирус не обнаружен. У одного заболевшего обнаружена РНК вируса гриппа типа А», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в гостинице, где проживали гости из Китая, проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Тем временем в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР сообщили, что число заразившихся новым типом вируса в Китае возросло до 2002 человек, 56 больных скончались. Из-за вспышки заболеваемости правительство китайского города Тяньцзинь вслед за Пекином приняло решение полностью прекратить междугородние автобусные перевозки пассажиров.

Президент граничащего с Китаем Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал правительство республики принять все необходимые меры для защиты населения от коронавируса.