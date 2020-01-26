МВД Пермского края назвало возможного виновника ДТП с 15 пострадавшими

Пермь, 26 января. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на шоссе в Пермском крае, где пострадали 15 человек, согласно предварительным сведениям, случилось по вине водителя автобуса. Об этом журналистам в воскресенье заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно имеющимся данным, водитель автобуса КАВЗ не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в фуру Hyundai, передает ТАСС.

Напомним, крупная авария произошла около 09.00 (по московскому времени) на 414-м километре автодороги М-7 «Волга». В ДТП столкнулись рейсовый автобус и два транспортных средства, в результате различные травмы получили 15 человек, в том числе один ребенок, сообщал телеканал «360».

По предварительной информации регионального министерства здравоохранения, семь человек находятся в средней степени тяжести, восемь человек — в тяжелом состоянии.