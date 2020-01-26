Китай оделся в маски — русские Ухани и Пекина рассказали о ситуации в стране

В Китае увеличилось количество заразившихся вызывающим пневмонию коронавирусом 2019-nCoV. Согласно официальным данным, инфицировано 2002 человека, большая часть — 1052 человека — в провинции Хубэй, где и были зарегистрированы первые случаи заболевания. Кроме того, врачи подозревают вирус еще у 2,7 тысячи человек. Количество погибших от этой болезни достигло 56 человек.

Федеральное агентство новостей пообщалось с русскоязычными жителями Китая и расспросило о текущей ситуации. Наш первый собеседник Сабина Полякова проживает непосредственно в пятом по величине городе в Китае — Ухани, неподалеку от того самого рынка, откуда коронавирус начал свое «шествие» по стране.

Сейчас вся провинция Хубэй заблокирована: там карантин. Как сообщает ряд Telegram-каналов, в Ухани в связи с происходящим был назначен новый секретарь городского отдела партии, что соответствует позиции мэра. Им стал Чэнь И-синь — глава аппарата политико-юридического комитета ЦК Компартии Китая. Он же теперь является временно исполняющим обязанности главы антиэпидемического штаба. Заместитель секретаря партии провинции Хубэй, секретарь партии города Ухань Ма Гоцян, отстранен от занимаемой должности.

«Накануне китайского Нового года с 24 на 25 января на место событий приехала бригада военных врачей, чтобы помогать людям. Плюс сейчас строится [больница]. Думаю, к вечеру 25-го числа уже должна построиться временная больница для помощи в полевых условиях, в которой будут находиться заболевшие, потому что мест в больницах не хватает», — рассказала Полякова.

По словам собеседницы ФАН, власти ограничили перемещение по городу.

«Наш город разделили. Есть три района — Учан, Ханькоу и Ханьян. И если я живу в одном из них, то в другие я поехать не могу. Нас сейчас на время обособили», — заметила она.

Другая наша собеседница — Валерия. Она попросила не называть ее фамилию. Она живет в столице Китая — Пекине.

«В Пекине, где я нахожусь, насколько мне известно, подтверждено уже 36 случаев заболевания», — сообщила она.

Напомним, что распространение вируса началось с рынка в городе Ухань в провинции Хубэй. Собеседница ФАН отметила, что там продавалось, мягко говоря, экзотическое мясо — ежей, опоссумов, летучих мышей.

«И все (весь товар на рынке. — Прим. ФАН) в таком духе. Насколько я могу подозревать, там была антисанитария плюс мясо диких животных непонятно какого качества. Официально источник все еще не найден. Врачи подозревают, что носители вируса — животные. Если вы помните, в 2003 году в Китае уже была похожая ситуация — вспышка атипичной пневмонии SARS. Многие сравнивают эти два заболевания… Если я не ошибаюсь, эта болезнь тоже передавалась от животных», — напомнила Валерия.

По словам жительницы Пекина, в столице закрыты многие увеселительные заведения, улицы достаточно пустынны.

«Это во многом еще и потому, что студенты и жители других городов традиционно разъехались по родным городам. 90% людей в масках, — рассказала она. — В аэропортах и на многих станциях метро стоит санитарный контроль — проверяют температуру. В аэропорту также каждому выдают короткую анкету, которая включает в себя пункты о состоянии здоровья. Полицейские носят маски, работники больниц и санконтроля носят специальные защитные костюмы, закрывающие все тело и лицо. Власти постоянно призывают к тому, чтобы жители минимально ходили в людные места, надевали маски, соблюдали личную гигиену: даже идет СМС-рассылка по этому поводу. Ленты соцсетей тоже заполнены последними новостями о ситуации в стране. Многие люди постят: «Ухань, держись», «Ухань, мы в тебя верим» и так далее».

Девушка также добавила, что накануне, 25 января, поступила информация, что 16.00 до 16.30 нельзя выходить на улицы, потому что будут что-то распылять в воздух от вируса.

По словам Валерии, в данный момент поезда проезжают провинцию Хубэй без остановок, авиарейсы и турпоездки отменены.

«У меня знакомая живет в провинции Хубэй, как раз в городе Ухань, — добавила она. — Город закрыт, не ходит общественный транспорт, людей на улицах нет, что очень странно и не типично, потому что всю эту неделю у китайцев праздник — весенний фестиваль, также известный как китайский Новый год. В это время улицы обычно полны народу, потому что все отдыхают. Сейчас — официальные выходные по всему Китаю. Сейчас все сидят по домам, редко кого можно встретить. В городе работает система оповещения: по громкоговорителю зачитывают объявления, но она, к сожалению, не владеет китайским и не знает, что там говорят. Также иногда срабатывает сирена. Немного жутковатая ситуация. Там практически военное положение».

При этом, отмечает Валерия, если судить по официальным китайским СМИ, то все хорошо.

«Я очень хочу в это верить, потому что все это немного жутко, — поделилась своими ощущениями от атмосферы в стране собеседница ФАН. — Скоро закончатся праздники, и все китайцы поедут обратно по своим городам. В этот период люди мигрируют очень сильно и инфекцию разнесут еще сильнее. Я надеюсь, что выход из ситуации найдется как можно быстрее. Но по неофициальным источникам, в Хубэе переполнены практически все больницы».

Валерия добавила, что с самого начала китайские СМИ подавали происходящее не как что-то серьезное. Молодые люди из ее окружения, люди 20-35 лет, воспринимали все это с юмором, много шутили на эту тему.

«Но сейчас, последние два дня, я замечаю, что настроение потихоньку меняется, и люди начинают уже потихоньку паниковать, потому что лекарства никакого от этого вируса нет — люди продолжают умирать. Большинство погибших — преклонного возраста. Когда мы открываем интерактивную карту и видим, что в новых городах обнаруживается вирус, естественно начинает нарастать паника. Русскоязычные все переживают, насколько я знаю, хотя есть и те, кто только вчера узнал об этой ситуации», — рассказала она.

Хотя во всем мире уже есть эффективные методы диагностики этого вируса, вакцина пока не разработана. Как рассказал в беседе с ФАН заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, это может быть сделано не раньше, чем через три месяца.

«Дело в том, что вирус был идентифицирован только под Новый год. Самое быстрое время, за которое можно в принципе разработать вакцину, — это не быстрее, чем за три месяца. Это самый оптимистичный вариант. Три-шесть месяцев — стандартный срок разработки вакцины», — объяснил он.

Тем временем коронавирус, сначала перешагнувший границу вида — от животных к человеку, теперь вышел за границы Китая. Случаи заражения уже зафиксированы в Сингапуре, США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде, а также на Тайване.

Что же касается России, то в нашей стране случаев заражения, к счастью, пока зафиксировано не было. Накануне, 25 января, в инфекционную больницу из гостиницы «Арт Москва Войковская» были экстренно госпитализированы граждане Китая с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Впоследствии выяснилось, что у них обычное ОРВИ.