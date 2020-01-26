САА разгромила логово террористов на юго-западе Алеппо — видео ФАН

Дамаск, 26 января. Сирийская правительственная армия продолжает наносить удары по логовам и укреплениям террористических группировок в Кафр-Хамре, Мансуре, Аль-Рашидине, Аль-Бахуте, Хан-эль-Асале на юго-западе Алеппо. В результате бандформированиям нанесены большие потери в живой силе и технике, уничтожены ракетные пусковые установки.

Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на месте событий.

Накануне МИД САР проинформировал Совбез ООН о том, что основная задача антитеррористических операций в провинциях Идлиб и Алеппо — защита мирных граждан, которые и обратились за помощью к сирийской армии. Боевики запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 с упорным постоянством обстреливают жилые районы Алеппо, школы, больницы, мечети, они выводя из строя инфраструктуру города. Жертвами подобных атак, как правило, становятся женщины и дети.

Сохранение жизней гражданского населения страны является долгом сирийской правительственной армии. САА полна решимости окончательно и бесповоротно уничтожить незаконные вооруженные группировки, обитающие в окрестностях Алеппо. Действия армии не будут ограничиваться оперативным реагированием на обстрелы боевиков, сирийские военные настроены на масштабную операцию, результатом которой должно стать полное восстановление нормальной жизни в регионе.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Алеппо произошло ожесточенное столкновение террористических группировок и сирийской правительственной армии. Боевики провели артиллерийский обстрел линии обороны сирийских военных к западу от города Алеппо, после чего САА развернула контрнаступление на позиции боевиков, расположенные недалеко от поселка Аз-Захра и Айн-Эйс.

На юго-западе провинции террористы «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» также атаковали укрытия сирийской армии с помощью реактивных систем залпового огня. Инцидент произошел в районе исследовательского центра ИКАРДА и у авиабазы Найраб. В ответ на это ВВС Сирии нанесли точечный удар по опорным пунктам группировки, а также атаковали позиции радикалов у поселков Лерамун, Кафр-Хамра и Хан-Туман.

1 Организация запрещена на территории РФ.