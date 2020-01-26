Рапиры, сабли и шпаги луганского завода «Динамо» высоко ценятся в Японии и России

Луганский завод металлоизделий «Динамо» продолжает работать, несмотря на военный конфликт в Донбассе. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил предприятие и пообещался с его директором Павлом Двуличанским.

Спортивные шпаги, рапиры и сабли, спортинвентарь для тяжелой атлетики и пауэрлифтинга — вот уже более 60 лет завод металлоизделий «Динамо» работает в Луганске, чтобы обеспечить спортсменов по всему миру необходимым оборудованием. Военные действия работу завода не остановили.

«Сейчас мы работаем в основном с Донецкой Народной Республикой и с Россией, — отметил Двуличанский. — Дальнейшая судьба: [расширение экспорта] из России — это практически весь мир».

Это старейший завод по производству клинков для спортивного фехтования. Был основан еще в СССР в 1937 году. Сейчас, как и раньше, выпускает клинки для трех видов оружия — рапиры, сабли, шпаги. Спортсмены из более чем 50 стран уже убедились в качестве продукции луганского завода, многим из них именно она принесла победу.

«Наш клинок полностью сделан вручную, с использованием некоторых машин. В нем больше ручная душа человека, поэтому он очень выгодно отличается от машинных аналогов и пользуется спросом в Японии, в других странах, которые уделяют внимание больше именно происхождению самого клинка как души», — пояснил собеседник ФАН.

Директор предприятия Павел Двуличанский сам около 40 лет занимается фехтованием. Шпага, с которой он выступает уже 13 лет, также сделана на этом заводе.

«С уважением отношусь к тому труду, который вкладывают люди при обработке клинка, при его ковке, закалке. Поэтому дорожу этим клинком, — поделился Двуличанский. — Это оружие. Оружие есть и наградное, и боевое. В даном случае — это оружие для спорта и только для спорта. Поэтому — спорт и мир», — объявил он.

В ближайшее время на заводе планируют расширить производство и выйти на новые рынки, дать новые рабочие места жителям республики и новые шансы будущим спортивным чемпионам.